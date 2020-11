Wall Street fecha misto em dia de más notícias

Foi um dia misto no mercado de capitais norte-americano: o S&P 500 e o Nasdaq avançaram para terreno positivo, mas o Dow Jones perdeu terreno, com as negociações a ficarem marcadas por más notícias na frente interna. O Dow Jones Industrial Average caiu 47,27 pontos, ou 0,16%, para 29.391,15 pontos; o S&P 500 .SPX ganhou 1,57 pontos, ou 0,04%, para os 3.569,36 pontos; e o Nasdaq Composite cresceu 66,93 pontos, ou 0,57%, para 11.868,54 pontos.

Os dados desoladores de pedidos de subsídios de desemprego mantiveram os índices em terreno negativo. “Os investidores ainda são fortemente influenciados pelas perspetivas de curto prazo para o coronavírus”, disse Oliver Pursche, presidente da Bronson Meadows Capital Management, citado pela agência Reuters. “No início desta semana, vimos boas notícias sobre a vacina, mas agora temos registos de novos casos em todo o país e isso está a mudar o sentimento do investidor”.

O número de trabalhadores norte-americanos que remeteram novos pedidos de subsídios de desemprego aumentou inesperadamente na semana passada, num quadro sombrio de demissões cada vez mais elevadas. “Há um sentimento de que a recuperação económica será mais lenta do que muitos pensavam”, acrescentou Pursche.

Com o alívio fiscal adicional incapaz de sair das paredes do Congresso, alguns investidores do mercado estão a olhar para o Reserva Federal em busca de sinais de que poderia intervir com mais estímulos monetários.

O relatório semanal de desemprego do Departamento do Trabalho mostrou pelo menos 20,3 milhões de pessoas com subsídios de desemprego no final de outubro, sete meses após o início da pandemia nos Estados Unidos.

Além disso, milhões de pessoas perderão os benefícios no próximo mês, quando dois programas financiados pelo governo expirarem.

Os novos casos diários de Covid-19, o facto de o país ter ultrapassado as 250 mil mortes desde o início da pandemia e a incapacidade de a antiga e a nova administrações da Casa Branca não estarem a colaborar no combate à pandemia, também não são um bom sinal para os mercados de capitais.