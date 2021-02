Wall Street tenta fechar segunda semana consecutiva de ganhos apesar do arranque no vermelho

Os mercados bolsistas americanos arrancaram a última sessão da semana com ligeiras quedas, apesar da boa performance ao longo do mês de fevereiro. O Dow Jones caía apenas 10 pontos aquando do início da sessão, mas o Nasdaq e o S&P 500 iam perdendo 0,5% e 0,2%, respetivamente.

Wall Street procura fechar mais uma semana de ganhos, a segunda consecutiva, depois de janeiro ter interrompido a série de dois meses de subidas do Dow Jones e do S&P 500. O Nasdaq, por sua vez, está em rota para o quarto mês consecutivo de crescimento.

Os três principais índices norte-americanos vão registando um mês forte de fevereiro, com o Nasdaq a subir 7,3% desde o início do mês, o S&P 500 a crescer 5,4% e o Dow Jones 4,8%.

Os maiores destaques fora de sessão vão para a Disney e para o Bumble. A companhia de entretenimento beneficiou do anúncio inesperado de lucros trimestrais, numa altura em que o impacto profundo da Covid-19 no seu negócio de parques temáticos parece ser compensado pelo crescimento verificado nas suas plataformas de streaming. O título da empresa valorizou 1,9% fora de horas.

Já a empresa conhecida pela sua aplicação de encontros e networking subiu 4,7%, motivada pela Oferta Pública Inicial que angariou 2,2 mil milhões de dólares (1,82 mil milhões de euros), refere o portal Investing, uma procura bem acima do esperado. A empresa havia disparado mais de 60% na sua entrada em bolsa de quinta-feira.

Já a volatilidade das últimas semanas, uma consequência da estratégia concertada online de atacar as posições a descoberto de vários fundos de investimento, parece ter abrandado. Ainda assim, os investidores presentes no fórum ‘WallStreetBets’, do portal Reddit, parecem virar agora as suas atenções para o sector da cannabis. As ações da Tilray e da Aurora Cannabis vão caindo 10,6% e 13,75%, respetivamente, dando seguimento aos decréscimos de quinta-feira.