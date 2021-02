Whitestar eleita Asset Management Company of the year Portugal 2021

A Global Banking and Finance Review, revista de finanças sediada no Reino Unido, elegeu a Whitestar Asset Solutions, empresa líder em Portugal na gestão de carteiras de crédito e imobiliário, como “Asset Management Company of the year Portugal 2021”, onde concorrem as melhores empresas de gestão de ativos.

Esta eleição acontece pelo quarto ano consecutivo.

“Após um ano de tantos desafios, com uma adaptação grande mas rápida pelo meio, iniciarmos 2021 com reconhecimentos internacionais pelo nosso trabalho é a melhor notícia que podíamos receber. Estamos muito motivados para continuar a crescer e a trabalhar, adaptamo-nos sempre que necessário e apoiamos os nossos colaboradores e restantes stakeholders”, explica João Bugalho, managing director de Asset Management Services Southern Europe na Arrow Global e CEO da Whitestar Asset Solutions.

Atualmente, a Whitestar gere mais de 10,5 mil milhões de euros em carteiras de crédito non-performing, sub-performing e performing.