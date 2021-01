Xi Jinping avisa Biden e os EUA para evitarem reacender a Guerra Fria

O presidente chinês avisou esta segunda-feira, 26 de janeiro, os Estados Unidos e o seu novo presidente Joe Biden para evitarem alianças contra o gigante asiático, sob pena de reacenderem a Guerra Fria, ainda que com outro oponente.

As declarações de Xi Jinping no Fórum Económico Mundial surgem num momento em que, segundo o “Politico”, a China procura afirmar o seu poderio face à chegada de Joe Biden ao poder.

“Repetidas vezes a história demonstrou-nos que andar no caminho do confronto, seja através de guerras frias, quentes, comerciais ou tecnológicas, puxa o mundo somente no sentido da divisão e mesmo confrontação”, afirmou o líder da segunda maior economia do mundo.

Joe Biden já deixou indícios de que pretende prosseguir a postura dura para com o rival que a anterior administração adotou, tendo já iniciado contactos com os aliados europeus para conversas e negociações que permitam alcançar um entendimento entre os dois blocos que previna o domínio tecnológico e industrial chinês.

Em chamadas telefónicas aos seus homólogos alemão e francês, Biden sublinhou sempre a necessidade de uma colaboração transatlântica sobre a China, intenção a que se juntou o Japão esta segunda-feira, com a inclusão do seu ministro dos Negócios Estrangeiros na conferência entre os chefes da diplomacia europeus.