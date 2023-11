A investigadora do Instituto Superior Técnico vai presidir ao Solar System Exploration Working Group, órgão de aconselhamento científico da Agência, a partir de 2024.

6 Novembro 2023, 13h44

Zita Martins, professora do Instituto Superior Técnico e investigadora do Centro de Química Estrutural, vai presidir o grupo de trabalho da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla inglesa) que dá aconselhamento sobre a ciência e exploração do Sistema Solar, o Solar System Exploration Working Group (SSEWG).

É a primeira vez que um português ocupa um tal função. Doutorada em Astrobiologia pela Universidade de Leiden (Países Baixos), Zita Martins incide a sua investigação na presença de compostos orgânicos em meteoritos e cometas, procurando explicações para a origem da vida na Terra. Participa há mais de duas décadas em projetos internacionais de investigação, incluindo em missões da ESA, da norte-americana, NASA, e da japonesa, JAXA.

O mandato inicia-se em janeiro de 2024 e prolonga-se por um triénio, durante o qual a investigadora portuguesa integrará também o Space Science Advisory Committee, órgão da ESA perante o qual vai responder.

“É uma honra enorme para mim, por ver o meu trabalho na minha área reconhecido, e é ótimo para o Técnico e para Portugal”, comentou a cientista. “Nestas reuniões e grupos de trabalho vai-se discutir o futuro das ciências planetárias e das ciências no nosso sistema solar”, explica, admitindo que “vão ser alguns anos de bastante trabalho”.

A ESA conta com grupos de trabalho que discutem tópicos como futuras missões de exploração a luas geladas. Europa (Júpiter), Encélado (Saturno) ou Titã (Saturno) são algumas das hipóteses. Zita Martins prevê que, nas próximas décadas, seja feito o respetivo planeamento.