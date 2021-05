Zona Franca da Madeira terá custo de 80 milhões de euros

A Zona Franca da Madeira terá um custo de 80 milhões de euros por ano, avança o Jornal de Negócios.

A mesma publicação sublinha que a praça financeira teve benefícios fiscais de 237 milhões de euros entre 2017 e 2019, e que este valor supera IRC pago por empresas licenciadas.

O Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), ou Zona Franca, tinha divulgado quem 2020 a praça financeira foi responsável por receitas fiscais de 108 milhões de euros, o que representa 12,7 % das receitas fiscais geradas na região autónoma.

Já em IRC o CINM gerou receitas de 54,6%, o equivalente a 70,6% do total das receitas em IRC da região, que ficou em 77 milhões de euros.

As receitas de IRC geradas pelo CINM acabaram por crescer de 45,2 para os 54,6 milhões de euros.

As receitas de IVA do CINM acabaram por cair de 52,1 milhões de euros para os 40,6 milhões de euros, e as receitas de IRS cresceram de 10,7 para os 12,7 milhões de euros.

O Imposto de Selo passou de 131 para 322 mil euros.