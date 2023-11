“A Arte da Guerra”. “Estava a verificar-se um certo cansaço com a guerra na Ucrânia”

Na outra guerra, que deixou de estar nos holofotes dos media com o conflito no Médio Oriente, pode estar a aproximar-se a tempestade perfeita: o dinheiro continua a ter que jorrar com forte intensidade, mas no terreno, as dificuldades subsistem. Veja a análise do embaixador Francisco Seixas da Costa.

4 Novembro 2023, 16h30



