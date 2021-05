Administradores dos CTT, Galp e irmão de Marcelo entre os independentes que apoiam Carlos Moedas

O ex-comissário europeu Carlos Moedas apresentou esta segunda-feira o Conselho de Independentes que apoia a sua candidatura à Câmara Municipal de Lisboa. O grupo é composto por mais de 50 personalidades de diversas áreas da sociedade civil, entre as quais se destaca o conselheiro do Centro Europeu de Inovação Yousef Yousef, o irmão do Presidente da República e executivos dos CTT, Galp e Unilever.

De acordo com fonte da candidatura “Novos Tempos” de Carlos Moedas, este Conselho de Independentes “é constituído por personalidades das mais diversas áreas da sociedade civil, da cultura ao desporto, da saúde à educação, do mundo empresarial à ciência, da arquitetura ao apoio social, do ambiente à tecnologia, que se mostram disponíveis para contribuir para um novo projeto para a cidade de Lisboa”.

Do mundo empresarial, saltam à vista João Moreira Rato, presidente não executivo do Banco CTT, e Raul Galamba, presidente do Conselho de Administração dos CTT, bem como o CEO da Galp Gás Natural Distribuição, Diogo da Silveira, o CEO da Unilever Jerónimo Martins, António Casanova, e o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), Bruno Bobone.

Pedro Rebelo de Sousa, advogado e irmão do atual Presidente da República, é outros dos independentes que apoia a candidatura de Carlos Moedas a Lisboa. Na área da saúde, destacam-se Maria do Céu Machado, presidente do Infarmed, o virologista Pedro Simas e o imunologista António Coutinho. No desporto, Carlos Moedas conta também com o apoio de Joana Pratas, atleta Olímpica de Vela, e o piloto Pedro Couceiro. O presidente do Centro Europeu da Música, Jorge Chaminé, e o bailarino Marcelino Sambé são outros dos destaques na área da cultura.

A candidatura de Carlos Moedas conta ainda com vários apoios internacionais, como é o caso de Yousef Yousef, do arquiteto Carlo Ratti, que é diretor do MIT Senseable City Lab, e Bertrand Piccard, presidente da Solar Impulse Foundation, que se notabilizou por ter dado a volta ao mundo num avião solar.

Lista completa de apoiantes independentes:

Carlo Ratti (arquiteto e diretor do MIT Senseable City Lab);

Yousef Yousef (conselheiro do Centro Europeu de Inovação);

Bertrand Piccard (presidente da Solar Impulse Foundation);

João Moreira Rato (presidente não executivo do Banco CTT);

Raul Galamba (presidente do Conselho de Administração dos CTT);

Diogo da Silveira (CEO Galp Gás Natural Distribuição);

António Casanova (CEO da Unilever Jerónimo Martins);

Bruno Bobone (empresário e presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa);

Stephan Morais (fundador e managing general partner da Indico Capital Partners)

Tiago Forjaz (fundador e Chief Dream Officer da MightT – Talent Strategists);

Carlos Coelho (fundador e presidente da Ivity Brand Corp);

Laurinda Alves (jornalista e professora na Nova School of Business and Economics);

Manuel Falcão (jornalista);

Jorge Marrão (fundador do Movimento Europa e Liberdade – MEL);

Pierre Debourdeau (Managing Partner Eurogroup Consulting Portugal)

José Epifânio da Franca (professor no Instituto Superior Técnico);

Fátima Barros (antiga Presidente da ANACOM);

Gustavo Guimarães (economista e empresário);

João Hrotko (economista);

Horácio Fernandes (professor no Instituto Superior Técnico);

Paulo Simões (partner em empresa de consultoria);

Pedro Rebelo de Sousa (advogado e fundador da SRS Advogados);

Inês Palma Ramalho (advogada);

Rodrigo Queiroz e Melo (advogado e diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo);

Mariana Cruz (investigadora e consultora sobre sustentabilidade ambiental);

Mariana Lopes da Costa (Associação Salvador);

Gonçalo Bernardes (professor e investigador no Departamento de Química na Universidade de Cambridge);

Maria do Céu Machado (presidente do Infarmed);

António Coutinho (imunologista);

Pedro Simas (virologista);

António Lamas (engenheiro e gestor do Património Cultural Português);

Margarida Netto (médica psiquiatra);

Marta Henriques Lopes (health coach);

Ricardo Rio-Tinto (gastroenterologista);

Pedro Tânger (CEO da STAT Martial Arts);

Madalena Reis (diretora de marketing e desenvolvimento do CCB);

Marcelino Sambé (bailarino no Royal Opera House);

Jorge Chaminé (barítono e presidente do Centro Europeu da Música);

Adriano Jordão (pianista);

José Mateus (presidente executivo da Direção da Trienal de Arquitetura de Lisboa);

Carlos Salema (presidente da Academia das Ciências);

Francisco Veloso (diretor do Imperial College Business School);

Manuel Lima (designer e fundador da VisualComplexity.com);

Sir Paul Dujardin (antigo diretor artístico e presidente executivo do Brussels Center for Fine Arts);

Ricardo Acto (VP Global Operations no Rock in Rio Lisboa);

Samuel Rego (diretor da Escola Superior de Dança);

Miguel Correia (arquiteto);

Miguel Nabinho (galerista);

Paulo Martins Barata (arquiteto);

Pedro Gadanho (arquiteto);

Francisco Guimarães (treinador de Futebol);

Joana Pratas (atleta olímpica de Vela);

Pedro Couceiro (piloto de automobilismo).