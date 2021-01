Catarina Martins reconhece resultado aquém do esperado: “Há noites eleitorais melhores e piores”

Catarina Martins sublinhou a importância da campanha de Marisa Matias e da defesa da “firmeza” e “justeza” perante “lutas difíceis que marcam civilizacionalmente o nosso país”. A coordenadora do Bloco de Esquerda reconheceu que o resultado não foi o esperado, mas deixou um tom de esperança.

Citando a luta contra a precariedade, as alterações climáticas e o racismo e xenofobia como temas “centrais no nosso futuro”, Catarina Martins desvalorizou o resultado da eleição deste domingo, que deverá terminar com Marisa Matias perto de pouco mais de um terço dos 10% de votos que reuniu na corrida de 2016.

“O resultado não é aquele que esperávamos, mas se não fosse a Marisa não se tinha falado no Sistema Nacional de Saúde como se falou”, argumentou a coordenadora bloquista, em resposta a uma questão de um dos jornalistas presentes na sede de campanha bloquista.

“As noites eleitorais umas são melhores, outras são piores, mas uma coisa sabemos: a firmeza e justeza daquilo em que acreditamos abre caminhos para o dia seguinte”, afiançou.

A líder do BE destacou ainda a “responsabilidade da distância, da saúde e do cuidado” em que foi levada a cabo a campanha presidencial de Marisa Matias, isto “numa situação tão complicada do ponto de vista político”.