“Crescimento da Mercadona virá de Portugal”, assume presidente do grupo

O crescimento da atividade do grupo espanhol de distribuição Mercadona virá nos próximos tempos, a partir de 2019, da operação que o grupo está a arrancar em Portugal.

“O crescimento virá primeiro por Portugal e depois logo veremos”, revelou Juan Roig, presidente da Mercadona, em declarações a uma reportagem da ‘Actualidad Económica’ .

Recorde-se que no princípio deste mês, a Mercadona anunciou o reforço do investimento do grupo em Portugal, o primeiro fora de Espanha.

A Mercadona anunciou a 3 de setembro que iria elevar o investimento na implantação da cadeia retalhista em Portugal dos 25 para os 100 milhões de euros, e das quatro para oito a dez lojas.

Também os colaboradores previstos do grupo no nosso país passaram de 200 para 500.

O início da atividade das primeiras lojas da Mercadona em Portugal está previsto para o primeiro semestre de 2019.

Segundo o ‘Actualidad Económica’, “este ano está previsto que o aumento da força de trabalho ronde os mil empregados, porque a cadeia de supermercados está a chegar ao seu limite máximo de lojas em Espanha.

“Há algum espaço na capital Madrid, na Catalunha e no País Basco, pois já temos um número quase ótimo e o crescimento virá primeiro por Portugal e depois logo veremos”.