O Fundo Europeu de Investimento (FEI) e a Caixa Geral de Depósitos (CGD) assinaram hoje em Portugal um acordo, no âmbito do instrumento de garantia para os setores culturais e criativos (SCC) da Comissão Europeia.

Este acordo beneficia do apoio do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), elemento fulcral do Plano de Investimento para a Europa – o Plano Juncker.

A CGD irá lançar um novo produto — Caixa Invest Cultura Criativa — para financiar pequenas e médias empresas do setor cultural e criativo em Portugal.

O Presidente da Comissão Executiva da CGD, Paulo Moita de Macedo, disse sobre este protocolo que “é com grande orgulho que somos o primeiro banco em Portugal a assinar o instrumento de garantia para os setores criativos e culturais. Pois a indústria criativa é vital para a conquista do futuro”.

Dentro de alguns anos,”a nossa sociedade estará mais dependente da criatividade do que do petróleo” disse Paulo Macedo. “Não estamos a garantir empréstimos; mais do que isso, estamos a promover milhares de postos de trabalho para aqueles que têm a audácia de ir mais além. Trata-se de um excelente instrumento para colmatar o défice de financiamento dos setores criativos”, adiantou

Mariya Gabriel, Comissária responsável pela Economia e Sociedade Digitais, declarou: “As start-ups e as empresas estabelecidas no setor cultural e criativo têm um enorme potencial, que deve ser explorado. A fim de melhor contribuírem para a criação de emprego e o crescimento em Portugal, necessitam absolutamente de um melhor acesso ao financiamento. Graças aos acordos no âmbito do Plano Juncker, as empresas portuguesas receberão apoio da UE para converter as suas ideias em projetos culturais e criativos concretos”.

Sobre a assinatura do acordo, o Diretor Executivo do FEI, Pier Luigi Gilibert, disse em comunicado enviado pela Comissão Europeia que “os nossos setores culturais e criativos são uma parte vital da economia. Devemos preservar a reserva de talentos nestes setores, a fim de criar melhores perspetivas para os criadores e assim proporcionar empregos locais e permitir a milhões de pessoas, muitas delas jovens, viverem do seu talento. Acreditamos que, com o nosso apoio, a CGD poderá contribuir para impulsionar este setor, criando uma plataforma que favoreça um crescimento mais forte e sustentável”.

O Fundo Europeu de Investimento (FEI) faz parte do grupo do Banco Europeu de Investimento.