Donald Trump substitui secretário da Defesa dois meses antes do previsto

O presidente dos EUA, Donald Trump, vai substituir o secretário da Defesa, Jim Mattis, a 1 de janeiro, pelo vice-secretário de Defesa, Patrick Shanahan, dois meses antes do previsto (fevereiro), revela a agência “Reuters”.

A decisão surge depois de Jim Mattis ter renunciado ao cargo devido a divergências políticas apesar de se ter oferecido para ficar no cargo mais dois meses.

Uma fonte próxima do processo disse à “Reuters” que Donal Trump “estava irritado com a atenção dada à carta de demissão de Jim Mattis”, que criticava implicitamente as políticas externas do presidente dos EUA e o seu tratamento aos aliados militares após a decisão do presidente em retirar as tropas da Síria.

“Uma certeza central que eu sempre acreditei ter é a de que a nossa força como nação está inextricavelmente ligada ao nosso único e abrangente sistema de alianças e parcerias. Apesar de os EUA continuarem a ser a nação indispensável no mundo livre, não podemos proteger os nossos interesses nem cumprir o nosso papel com eficácia sem mantermos alianças fortes e sem mostrarmos respeito por esses aliados”, escreveu Jim Mattis.

Donald Trump anunciou a nomeação de Patrick Shanahan através da sua conta de Twitter apelidando o ex-executivo da Boeing de alguém “muito talentoso” e que sucede a Jim Mattis de forma provisória, enquanto Donald Trump procura um novo secretário de Defesa.

Na passada quarta-feira, Donald Trump anunciou a retirada das cerca de duas mil tropas dos EUA que se encontravam na Síria.