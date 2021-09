Elon Musk ultrapassa fundador da Amazon e torna-se na pessoa mais rica do mundo

O fundador da Tesla e SpaceX tornou-se o homem mais rico do mundo na passada segunda-feira, ultrapassando o fundador da Amazon que detinha o posto há vários anos. Além de subir ao primeiro ligar do pódio, Elon Musk tornou-se a terceira pessoa a amealhar uma fortuna de mais de 200 mil milhões de dólares (172 mil milhões de euros).

A “Forbes” pediu um comentário a Musk sobre o seu mais recente feito, e o multimilionário não perdeu a oportunidade de lançar uma graça para Jeff Bezos.

“Vou enviar uma estátua gigante do número ‘2’ ao Jeffrey B., juntamente com uma medalha de prata”, nota a revista. Esta não é a primeira vez que o CEO da Tesla decide brincar com Bezos, já o tendo apelidado de “imitador” por duas vezes, nomeadamente quando a Amazon anunciou planos para lançar satélites de transmissão de internet, em abril de 2019 para competir com a SpaceX, e quando adquiriu a empresa de veículos autónomos Zoox, em junho de 2020, com o objetivo de combater a Tesla.

Esta não é a primeira vez que Musk ocupa o lugar de mais rico do mundo. Apenas por seis semanas, em janeiro de 2021, o fundador da Tesla tornou-se a pessoa mais rica a nível mundial, depois das ações da Tesla terem subido 720% no conjunto do ano anterior.

Desde o início da semana que Musk soma uma fortuna de 213 mil milhões de dólares (183,7 mil milhões de euros), enquanto Jeff Bezos conta com 197 mil milhões de dólares (170 mil milhões de euros) e Bernard Arnault, CEO do conglomerado de luxo LVMH, ocupa o terceiro lugar com uma fortuna de 174 mil milhões de dólares (150 mil milhões de euros).

Em termos comparativos, em março de 2020, logo no início da pandemia, Elon Musk contava com uma fortuna de 24,6 mil milhões de dólares (21,2 mil milhões de euros), ficando 90 mil milhões de dólares (77,6 mil milhões de euros) atrás de Bezos. Em agosto do mesmo ano, o fundador da Amazon tornou-se a primeira pessoa a atingir uma fortuna de 200 mil milhões de dólares, impulsionada pela subida vertiginosa das ações da gigante de comércio online com as pessoas todas em casa.

Na passada sexta-feira, 24 de setembro, Musk já tinha alcançado uma avaliação de 209 mil milhões de dólares (180,2 mil milhões de euros), num ganho diário de 5,07 mil milhões de dólares (4,37 mil milhões de euros), com a empresa a ter encerrado a sessão em Wall Street numa subida de 2,75%.

Atualmente, Musk é CEO da Tesla, a empresa automóvel mais valiosa da América, e também da SpaceX, a empresa aeronave cujo maior cliente é a NASA, depois da empresa ter ganho de um contrato de 2,9 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros) para levar os astronautas à superfície da lua.