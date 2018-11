Empresas portuguesas e nigerianas fecham negócio no Web Summit e ganham milhões

A Five Thousand Miles, uma empresa portuguesa e nigeriana de expansão e desenvolvimento de startups, convidou empresas tecnológicas e bancos nigerianos a visitarem Portugal, na ultima edição da Web Summit, em Lisboa.

Em março deste ano, a Papersoft, uma startup portuguesa no ramo das finanças e tecnologias, juntou forças com a Global Accelerex, uma empresa nigeriana no mesmo ramo e a Integrated Biometrics, uma empresa norte-americana de scanners, num consórcio que acabou por se sagrar vencedor de um concurso promovido pela empresa NIBSS, subsidiária do Banco Central da Nigéria, para a aquisição de scanners biométricos.

O fusão destas três empresas resultou em receitas que ultrapassam a barreira dos dois milhões de euros, e é agora um dos maiores negócios de sempre da startup portuguesa, revela o comunicado.

Este ano, a Five Thousand Miles volta a juntar a Papersoft, bem como as empresas nigerianas que estiveram presentes em Lisboa no ano anterior para mais uma edição do Web Summit, estando todos os participantes e partes envolvidas disponíveis para contar como está a ser desenvolvido este projeto de inclusão financeira na Nigéria.