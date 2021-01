Endividamento do sector não financeiro chegou aos 742 mil milhões em novembro

O sector não financeiro português registou em novembro 742,8 mil milhões de euros de endividamento, que se dividem em 338,7 mil milhões no sector público e 404,1 mil milhões de euros no sector privado. Os dados foram comunicados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Este resultado significa que o sector público registou um aumento de 1,4 mil milhões de euros no seu endividamento em relação a outubro, enquanto que o privado verifica 0,7 mil milhões a mais. Combinados, a variação do endividamento no sector não financeiro foi de 2,1 mil milhões de euros.

O aumento verificado no sector público é explicado sobretudo pelo crescimento do endividamento face às próprias administrações públicas, de 2,4 mil milhões de euros, e face ao sector financeiro, de mil milhões de euros. Estes aumentos foram ainda balançados pela redução de endividamento face ao exterior, que caiu 2 mil milhões de euros.

No sector privado, o endividamento dos particulares face ao sector financeiro aumentou 0,4 mil milhões de euros e o das empresas cresceu 0,3 mil milhões de euros.

A nota do BdP informa ainda que a taxa de variação anual do endividamento total das empresas se manteve em 2,1%, enquanto que a dos particulares aumentou 0,2 pontos percentuais, chegando aos 1,4%.