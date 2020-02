Fed, resultados e (ainda) coronavírus: hoje há ‘Mercados em Ação’, em direto às 17h

Assista esta terça-feira às 17h00 a mais uma edição do programa “Mercados em Ação”, em direto no site e nas redes sociais do Jornal Económico.

Shrikesh Laxmidas (diretor-adjunto do JE) e Marco Silva (consultor de estratégia e investimento) vão abordar temas como a semana de resultados no PSI 20, o que se espera das minutas da última reunião da Reserva Federal e os últimos desenvolvimentos no surto do coronavírus.

Para comentar estes temas, vai estar em estúdio, Nuno Sousa Pereira, head of investments da Sixty Degrees. Vamos falar via Skype com Rodrigo Lima, diretor da ActivTrades em Londres, sobre o mercado acionista brasileiro.

No ‘Espaço Empresas’ contatmos com a presença da escritora Margarida Rebelo Pinto, sobre o mercado de livros de ficção.