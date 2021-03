Existem vários caminhos, dependentes da evolução da pandemia de Covid-19, mas todos parecem conduzir ao regresso dos festivais musicais a Portugal ainda este ano, apesar de alguns terem sido cancelados ou adiados. Pelo menos é essa a esperança dos responsáveis por esse tipo de eventos contactados pelo Jornal Económico (JE).

O regresso pode estar para breve, em julho ou agosto, mas para isso é preciso que determinadas condições se verifiquem, explica Álvaro Covões, fundador e responsável da promotora de espetáculos Everything is New que organiza o NOS Alive, que se mantém marcado para os dias 7, 8, 9 e 10 de julho, no Passeio Marítimo de Algés.

“Os festivais só podem acontecer neste momento em três cenários: o ideal, com a imunidade de grupo, que se prevê que exista a 17 de agosto. Outro cenário pode ser exclusivamente só para vacinados, e ainda as chamadas ‘bolhas’, onde só entram pessoas que testem negativo”, esclarece Álvaro Covões, que também é vice-presidente da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE).

