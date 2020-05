Infografia | Covid-19: ponto de situação em Portugal a 13 de maio

À medida que os governos aceleram o desenvolvimento de aplicações de rastreamento móvel com o objetivo de conter as infeções por Covid-19, o tema da privacidade regressa à ordem do dia. Nos últimos tempos a UE tem feito vários esforços no sentido de proteger a privacidade dos utilizadores no velho continente. Com as aplicações relativas ao novo coronavírus a posição não é diferente.