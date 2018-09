Isabel dos Santos critica João Lourenço: “Profunda crise económica com barril de crude acima dos 80 dólares?”

A empresária Isabel dos Santos, afastada pelo presidente de Angola João Lourenço da liderança da Sonangol e confrontada pelo executivo com outros eventuais atropelos às boas práticas empresariais, questiona as opções económicas do chefe de Estado do seu país. Na rede Twitter, a filha de José Eduardo do Santos, o anterior presidente, Isabel dos Santos questiona como é possível o país continuar mergulhado numa “profunda crise económica”, quando o barril de crude — a base da economia angolana — está acima dos 80 dólares.

Citada pelos jornais locais, a empresária questiona “qual a estratégia” que está a ser seguida, já que são inúmeras as empresas angolanas que registam perdas financeiras enormes. As reservas da empresária surgem num quadro em que Angola está a negociar com o FMI um programa de assistência financeira para viabilizar o crescimento económico e reduzir o rácio da dívida.

Segundo o ministro angolano da Economia, Pedro da Fonseca, as receitas fiscais não são suficientes para pagar a dívida pública este ano, que vai superar os 70% do PIB no final de 2018 – com o rácio da dívida face às receitas fiscais a ascender aos 114%.