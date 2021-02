Mais de quatro mil bombeiros vão ser vacinados em Lisboa e no Porto

Arrancou esta quinta-feira, 11 de fevereiro, a vacinação de 15 mil bombeiros em todo o país contra a Covid-19. Lisboa e Porto vão ser os distritos que vão ter mais profissionais vacinados.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e a ministra da Saúde, Marta Temido, marcaram hoje presente no centro de saúde da Damaia para assistir ao início do programa de vacinação dos bombeiros, com o ministro a destacar que os bombeiros nacionais “não deixaram de estar na linha da frente” durante todo o ano de pandemia.

“Ninguém teria chegado ao hospital ou ao centro de saúde os bombeiros não fossem responsáveis pelo transporte pré-hospitalar de doentes, e se não tivessem sempre num quadro tão presente”, afirmou Eduardo Cabrita no seu discurso, agradecendo ainda aos profissionais de saúde. Enquanto os dois ministros faziam os respetivos discursos sobre o processo que irá levar à vacinação de mais de 15 mil bombeiros, o primeiro profissional era vacinado.

“Desde o dia 27 de dezembro que temos vindo a vacinar profissionais de saúde dos grupos prioritários, depois alargando para os mais vulneráveis das infraestruturas residenciais para idosos”, apontou a ministra da Saúde. “Agora passamos para os homens e mulheres envolvidos no socorro das corporações de bombeiros”, continuou.

A vacinação das diversas corporações de bombeiros começa simultaneamente com a vacinação dos utentes com mais de 80 anos e entre os 50 e 69 anos com comorbilidades associadas, nos respetivos centros de saúde.

“No ano passado não deixaram de combater incêndios mas responderam aos desafios com capacidade reforçada”, disse o ministro da Administração Interna. Por sua vez, Marta Temido sustentou que “só foi possível chegar até esta fase porque temos sabido trabalhar em conjunto”.

“Sendo a vacina uma esperança que nos permitirá criar a esperança de superar esta pandemia, temos um desafio que hoje se inicia”, referiu Eduardo Cabrita sobre o processo que se vai estender ao longo de duas semanas.

De acordo com dados disponibilizados pelo Ministério da Administração Interna, Lisboa e o Porto são os distritos com mais bombeiros que vão ser vacinados, com 2.181 e 1.916, pela mesma ordem. No distrito de Viseu vão ser vacinados 1.025 profissionais, em Aveiro estão identificados 958 bombeiros e em Coimbra e Leiria serão inoculados 945.

Em Braga, vão ser vacinados 910 bombeiros, um valor que desce para os 842 em Santarém, para os 829 bombeiros em Setúbal e 687 em Vila Real. No distrito da Guarda serão vacinados 644 bombeiros, em Faro o valor fixa-se em 617, em Castelo Branco foram identificados 500 bombeiros, em Bragança 477, em Portalegre o valor diminui para 388, em Viana do Castelo 347, em Beja 358 e em Évora 326 bombeiros.