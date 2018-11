Maior intercâmbio de Portugal com universidades belgas

O ensino superior e a investigação ocuparam uma parte importante da agenda dos reis dos belgas Philippe e Mathilde durante a visita oficial de três dias ao nosso país, na reta final de outubro.

Em Lisboa, primeira etapa da visita, com a chancela do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, foram assinados 18 protocolos juntando diversas instituições de Portugal e da Bélgica. Os protocolos envolveram universidades, entre as quais a Universidade do Porto, a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade Católica, a Força Aérea Portuguesa, o Fórum Oceano e várias empresas.

Os acordos visam essencialmente o intercâmbio de estudantes e de professores.O ministro Manuel Heitor, patrono da iniciativa, lembrou a “colaboração crescente a nível de troca de estudantes”, considerando a assinatura dos novos acordos “um passo importante” para a troca de docentes e para a atribuição de graus académicos conjuntos. O reforço da cooperação entre os dois países, resulta de meses de trabalho e visa contribuir para formar “as futuras gerações de cidadãos europeus”, evidenciou.

Na Universidade do Porto, que visitaram, na sua passagem pelo norte, Philippe e Mathilde elogiaram as “maravilhas tecnológicas” aí criadas. Como o bandolim em fibra de carbono, que o rei dos belgas dedilha na imagem, criado pela AVA Strings, no Gabinete de Desenvolvimento de Produto do Parque de Ciência e Tecnologia da U.Porto (UPTEC). A empresa, distinguida com um iF Design Award em 2018, utiliza este tipo de materiais para a criação de instrumentos mais estáveis e resistentes às variações da temperatura e humidade ambiente, com propriedades acústicas de excelência. No UPTEC, Clara Gonçalves, a diretora executiva, apresentou em forma de números o trabalho desenvolvido nos últimos dez anos. Destacou nomeadamente o impacto estimado no Produto Interno Bruto das empresas aí instaladas: 188 milhões de euros e as exportações, que representam 60% do volume de negócios dessas empresas. O Reitor da U.Porto, António de Sousa Pereira, que em Lisboa assinou um protocolo com a Universidade de Ghent, destacou a importância das relações bilaterais entre Portugal e a Bélgica e congratulou-se pela maior aproximação entre os dois países.