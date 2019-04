Marcelo Rebelo de Sousa realiza visita de Estado à China entre 26 de abril e 1 de maio

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar na China em visita de Estado entre os dias 26 de abril e 1 de maio, fez saber a Presidência da República esta segunda-feira, 22 de abril.

Integrada nesta visita de Estado está a participação de Marcelo Rebelo de Sousa no Fórum “Faixa e Rota” e deslocações por Pequim, Xangai e Macau.

Em Pequim, o Presidente da República reunirá com o presidente da China, Xi Jinping, e com o primeiro-ministro do país e, em Xangai e em Macau, com as máximas autoridades locais.

“Terá ainda a oportunidade de contactar com os responsáveis pelo atual dinamismo do relacionamento bilateral, nomeadamente agentes culturais, desportistas, empresários e investidores, bem como de visitar vários dos locais que ilustram a riqueza da cultura chinesa e a longa relação com Portugal”, lê-se no site da Presidência da República.

A visita de Marcelo Rebelo de Sousa à China surge depois de o Chefe de Estado chinês, Xi Jinping, ter visitado Portugal em dezembro de 2018.