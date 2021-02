Mercado de automóveis usados contrai 11% em 2020 apesar da maior procura e oferta online

O mercado de automóveis usados nacional caiu 11% em 2020, quando comprado com o ano anterior, reporta o Standvirtual. Ainda assim, o portal refere que o portfolio de anúncios no seu site cresceu dos 45 mil para cerca de 53 mil, tendo também aumentado o tráfego.

As conclusões foram divulgadas num webinar realizado na tarde de quinta-feira em parceria com a Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP).

O número de visitas ao site de compra e venda de veículos cresceu 30% no ano passado, o que sublinha a importância dos canais digitais neste mercado, um fenómeno que cresceu significativamente com a pandemia. Já no que diz respeito ao preço médio, este manteve-se estável entre os dois períodos de confinamento.

Ainda assim, o decréscimo no volume de transações de automóveis em segunda mão levanta questões sobre o que o motiva. Uma das possibilidades levantadas prende-se com maiores dificuldades no acesso ao crédito, uma hipótese que Licínio Santos, diretor comercial da Cofidis, descarta.

“A taxa de aprovação dos créditos é similar ao pré-confinamento. O perfil/qualidade da procura é fundamental para este indicador. E existem vários fatores socioecónomicos que não podemos esquecer, tais como o desemprego ter subido significativamente”, explica.

“A média de adesão na UE às moratórias foi de 7,5%, enquanto em Portugal a média foi de 22%. Só a Hungria e o Chipre nos ultrapassam nestes indicadores. Por aqui se percebe a fragilidade da nossa economia e a dificuldade de aprovar créditos nesta fase. É importante não esquecer que tanto financeiros como bancos têm todo no sucesso destas operações, porque é o nosso negócio”, destaca o responsável da instituição de crédito.

Para fazer frente a esta quebra, o Standvirtual irá avançar com uma iniciativa de apoio a clientes profissionais. Esta passa pela devolução do valor da compra ou renovação do plano selecionado de subscrição do site, que será feito através de crédito no portal.

“O objetivo [é o] de incentivar os stands a apostarem mais no negócio online, sobretudo enquanto forem obrigados a ter as portas fechadas ao público. É um grande esforço financeiro que estamos a fazer nesta fase, mas consideramos essencial que todos os envolvidos no setor façam a sua parte”, justifica Nuno Castel-Branco, diretor geral do Standvirtual.

O portal reporta ainda que, no que respeita ao mercado de novos (ligeiros e pesados), verifica-se uma retração de 28,5%, comparando com janeiro de 2020, enquanto que o mercado de motociclos, triciclos e quadriciclos quebrou 18,4%.