“Mercados em Ação”. “Economia norte-americana está a reagir bem aos estímulos”

A Galp divulgou esta semana um prejuízo de 42 milhões de euros referente ao exercício do ano de 2020, quando no ano anterior tinha obtido um lucro de 560 milhões de euros. Estamos a falar de um setor em que está a acontecer uma total reconfiguração do negócio”, destacou Gonçalo Lima na última edição do programa “Mercados em Ação”.