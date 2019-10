“Mercados em Ação” hoje às 21h: ‘outlook’ do 4º trimestre e o impacto das eleições

Veja esta quinta-feira, às 21h00, em direto no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mais uma edição do programa “Mercados em Ação”.

Shrikesh Laxmidas (Diretor Adjunto do JE) e Marco Silva (consultor de estratégia e investimento) vão abordar temas como o desempenho das bolsas no terceiro trimestre e o ‘outlook’ para o resto da ano, o eventual impacto das eleições legislativas na economia e nos mercados, e os mais recentes dados económicos dos dois lados do Atlântico.

Na Semana Mundial do Investidor, vamos falar com Bárbara Barroso, especialista em finanças pessoais, sobre a importância da literacia financeira.