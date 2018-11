Miguel Maya quer mais operadores a pagar fatura do Novo Banco

O presidente da comissão executiva do Millennium BCP, Miguel Maya, defendeu que os custos do Novo Banco deveriam abranger outros operadores, como as fintech, e não apenas os bancos.

Em entrevista ao jornal Expresso, publicada este sábado, 17 de novembro, Miguel Maya considerou que “a solução é um fardo que grande para o BCP e para os bancos” e que seria importante encontrar uma “solução mais equitativa”, para evitar que se mais instituições bancarias deixarem de ter sede em Portugal, a fatura não “recair apenas nas costas do BCP e da CGD”.

Na primeira entrevista desde que assumiu a liderança do banco, Miguel Maya recordou que desde janeiro o BCP já pagou 45 milhões de contribuições para o Fundo de Resolução e por conta do imposto especial sobre a banca.

Esclareceu ainda que a única condição que impôs para assumir a presidência foi que a comissão executiva fosse escolhida por si e explica que a redução da mesma “resultou de múltiplas interações com acionistas e reguladores”, com o objetivo de “agilizar a gestão do banco, ter maior capacidade de decisão e responsabilização”.

Nega ainda qualquer tensão sobre os acionitas, garantindo que “isso é tema passado”.