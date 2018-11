Mobilidade é a aposta da Brisa na Web Summit

A Via Verde, a Grow Mobility e a Via Verde Planner são as grandes apostas da Brisa para dar a conhecer aos participantes da Web Summit as novas soluções na área da mobilidade desenvolvidas pela empresa.

“Em 2018 temos preparada uma presença com um foco nas soluções de mobilidade que estamos a desenvolver – como o Via Verde Planner, que vai ser o grande destaque este ano”, antecipa o diretor coordenador da Brisa e administrador da Via Verde Serviços, Luís d’Eça Pinheiro, em comunicado.

Luís d’Eça Pinheiro explica que o “envolvimento do grupo Brisa decorre, naturalmente, do seu forte posicionamento na área da mobilidade e oferta de serviços inovadores, em Portugal, e de soluções para o mercado internacional, nomeadamente nos EUA, onde já temos uma presença muito forte”.

A Brisa garante que a Grow Mobility está em linha “com as tendências tecnológicas e inovadoras presentes no Websummit, que têm em comum, com o setor da mobilidade, o tema da digitalização”.

A empresa terá um stand no Pavilhão 3 com o objetivo de “maximizar oportunidades de negócio e dar a conhecer as novas soluções de mobilidade que a Brisa colocado no mercado, quer ao nível de serviços, com a marca Via Verde, quer através de soluções tecnológicas, com a marca A-to-Be”.