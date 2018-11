Município de Castro Marim assina Acordo Coletivo de Trabalho

O presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral e os representantes da Direção Nacional do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), Paulo Gonçalves e Henrique Vilalonga, e da Direção Regional e da Comissão Sindical do STAL, Nuno Emídio assinaram o Acordo Coletivo de Trabalho que repõe vários direitos engavetados durante o período da troika.

Em causa estão, segundo explica a autarquia em comunicado enviado às redações, o usufruto de 25 dias úteis de férias, o gozo do dia de aniversário, o gozo do Dia de Carnaval, a dispensa de serviço em caso de funeral de parentes de 3.º e 4.º grau, a redução do período experimental do contrato de trabalho para metade e a possibilidade de chegar às 200 horas anuais de trabalho extraordinário.

“Este acordo de trabalho vem promover um maior equilíbrio entre a vida pessoal e familiar e a atividade profissional, procurando o bem-estar de todos e uma maior motivação profissional”, salientou francisco Amaral.