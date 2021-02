Norges Bank passa a deter participação qualificada na Altri

O Norges Bank, que gere o maior fundo soberano do mundo (da Noruega), reforçou a posição na Altri para 2,05%, passando a deter uma participação qualificada, comunicou a empresa esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida à instituição presidida por Gabriela Figueiredo Dias, o Norges Bank passou a ter uma participação qualificada, já que anteriormente detinha direta e indiretamente menos de 2% da empresa.

As ações da Altri fecharam a sessão desta segunda-feira a subirem 3,53% para 5,72 euros.

A produtora de pasta e papel registou resultados líquidos positivos de 24,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano passado, o que representa uma queda homóloga de 73,2%. A Altri viu as receitas totais caírem 19,3% para 469,5 milhões de euros, comparativamente ao mesmo período do ano passado. Já o EBITDA – lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização – afundou 51,5%, para os 95 milhões de euros.