Parlamento Europeu aprova Elisa Ferreira como comissária

O Parlamento Europeu deu luz verde a Elisa Ferreira como comissária europeia, avança a SIC Notícias esta quinta-feira, 3 de outubro.

A decisão do Parlamento Europeu foi unânime. A comissária indigitada por Portugal vai assumir a 1 de novembro a pasta da Coesão e Reformas do novo executivo comunitário liderado pela alemã Ursula von der Leyen.

A comissária portuguesa foi ouvida na quarta-feira pelos eurodeputados, onde partilhou os seus planos para a sua pasta para os próximos cinco anos.

“O meu objetivo é visitar as regiões […]. Para encorajar uma implementação mais rápida e melhor dos projetos e para que as comunidades saibam que ninguém é deixado para trás”, disse, durante a sua intervenção de 15 minutos, citada pela Agência Lusa.

“A Coesão é o coração do projeto Europeu. E as Reformas, juntamente com a Coesão, devem estar no cimo da nossa agenda, uma vez que a globalização e a cada vez mais rápida evolução tecnológica colocam uma grande pressão nas economias locais”, destacou.

Elisa Ferreira ocupava o cargo de administradora do Banco de Portugal desde 2016, e de vice-governadora do Banco de Portugal desde setembro de 2017. No Banco de Portugal, Elisa Ferreira foi responsável pelo Departamento de Supervisão Prudencial, e representa o Banco de Portugal no Conselho de Supervisão do BCE. Anteriormente, foi eurodeputada pelo PS e fez parte dos dois governos de António Guterres (PS), como ministra do Ambiente, e do Planeamento.