Preço, nutrição e até receitas. Tudo o que precisa de saber sobre a castanha do São Martinho

Preparação

Tempo de preparação: 15 minutos

Tempo de confeção: 30 minutosPique a cebola e refogue em azeite, junte a batata e as castanhas. Adicione água suficiente, tempere com sal e pimenta e deixe cozer. Quando tudo estiver cozido, triture bem com a varinha mágica e adicione o leite. Deixe ferver ligeiramente. Retifique com sal e tempere a gosto com erva-doce.

Finalização

No momento de servir, pode decorar a sopa com um fio de azeite, o que, apesar de acrescentar algum valor calórico, adiciona características nutricionais muito boas.

Informação nutricional por pessoa