Presidente da República: “Não vemos estes 45 anos como obra perfeita e acabada”

O Presidente da República disse esta quinta-feira que os “jovens de 1974” exigem mais da democracia social e cultural, política e económica, mas não estão dispostos a esquecer o que foi feito com a Revolução dos Cravos.

“Dir-se-ia que foi ontem, mas passaram já 45 anos. Dir-se-ia que foi ontem que os jovens protagonizaram um momento único do fim de um regime e do nascimento de outro. Que o rito se repita mas que seja mais de um rito: que seja memória, que seja resistência”, disse Marcelo Rebelo de Sousa à margem das comemorações do 25 de Abril.

O chefe de Estado português foi a última individualidade a chegar à sessão solene do 45º aniversário da Revolução dos Cravos, mas o seu discurso é um dos mais esperados do dia. No ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa centrou a sua intervenção nos perigo dos populismos, pedindo também união e proximidade entre eleitos e eleitores.

Em atualização