PS e PSD separados por sete pontos percentuais, apontam sondagens

Repete-se uma ideia que surge com insistência junto à raia: a qualidade de vida é melhor no interior que no litoral. E há o digital. O que falta então? Talvez informação. Painel inserido no seminário ‘Inovação como estímulo para o desenvolvimento da Região Centro’, terceira conferência do Ciclo Portugal Inteiro, organizada pelo Jornal Económico e pela Altice