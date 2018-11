PSI 20 em alta, com Mota-Engil a disparar mais de 6% no dia em que apresenta resultados de oferta pública

O principal índice bolsista português, PSI 20 soma 0,90%, para 4.843,91 pontos, em linha com as principais praças europeias, esta segunda-feira. No território nacional, Mota-Engil, BCP e Sonae SGPS lideram os ganhos.

Em Lisboa, destaque para a Mota-Engil, que dispara 6,58%, para 1,62 euros, no dia em que a construtora apresenta os resultados da oferta pública “obrigações taxa fixa Mota-Engil 2018/2022”. A contribuir para o crescimento da empresa liderada por Gonçalo Moura Martins está a intenção, manifestada por Manuel António Mota, membro da comissão executiva, de continuar a haver investimentos em Angola – os investidores mostram ânimo.

Num evento que teve lugar no Porto na sexta-feira, Manuel António Mota, revelou que pretende continuar o investimento em Angola, particularizando o interesse em participar na construção de um novo aeroporto em Luanda.

Outro destaque da sessão é o BCP, que ganha 2,29%, para 0,24 euros. O BCP é, “uma das empresas que domina os ganhos no PSI 20, seguindo a tendência dos mercados. A volatilidade do BCP acaba por ser mais influenciada por factores exógenos do que propriamente, por factores endógenos. A volatilidade do BCP acaba por ser mais influenciada por factores exógenos do que propriamente, por factores endógenos”, segundo Carla Maia Santos, senior broker da XTB Market.

Também a Sonae SGSPS impulsiona o PSI 20, crescendo 2,07%, para 0,83 euros.

Entre as principais praças europeias, a tendência é ‘verde’: na Alemanha, o DAX sobe 1,17%; no Reino Unido, o FTSE 100 cresce 0,71%; o francês CAC 40 valoriza 0,73%; o holandês AEX sobe 0,56%; em Espanha, o IBEX35 cresce 1,53%; e o italiano FTSE MIB valoriza 2,54%.

Em dia de cyber-monday, “com a possibilidade de um mês forte em vendas, no setor do retalho, com o início da época de compras para o Natal”, a Europa aguarda novos desenvolvimentos sobre o orçamento do Estado italiano e sobre o Brexit – o acordo entre o Reino Unido e a União Europeia está longe de estar resolvido, uma vez que ainda tem de ser aprovado no parlamento inglês. O acordo será internamente votado no dia 13, ou dia 14, de dezembro.

bolsaNo mercado petrolífero, o barril de Brent, que é negociado em Londres e é referência para Portugal, avança 2,12%, para 60,29 dólares, enquanto o WTI, negociado em Nova Iorque, ganha 1,82%, para 51,24 dólares.

“Do lado da procura põe-se em questão a crise dos países emergentes e a desaceleração da economia global. Do lado da oferta, a Arábia Saudita aumenta a sua produção no seu limite máximo. Como se sabe Trump é a favor de preços baixos no preço do ouro negro e acabou por não avançar com sanções à Arábia Saudita mesmo depois da morte do jornalista. A Arábia Saudita vê-se assim compelida a aumentar a produção e a poder ir contra o acordo da OPEP. No entanto, a Arábia Saudita é muito dependente das receitas do petróleo e, segundo a ‘Bloomberg’, preços abaixo dos 70 dólares poderão colocar as responsabilidades o país em causa. Os EUA têm apresentado semana após semana produção acima da expectativa e a Rússia tem mantido a sua produção. Estes três países em conjunto dominam o mercado do petróleo, conseguindo um nível de produção superior à OPEP”, explica Carla Maia Santos.

No mercado cambial o euro cresce 0,25%, para 1,13 dólares.