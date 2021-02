PSI 20 em terreno positivo a meio da sessão

O PSI 20 vai registando ganhos animadores na sessão desta terça-feira, acompanhando a tendência da maioria das praças europeias, apesar das quedas nas bolsas alemã e espanhola.

O índice nacional vai crescendo 1,70% para os 4.896,07 pontos, apresentando-se como um dos mercados europeus com melhor prestação na sessão desta terça-feira. Quase todos os títulos cotados na bolsa lisboeta estão no verde, exceto a NOS SGPS e a Corticeira Amorim, ambas a cair menos de 0,5%.

A liderar os ganhos apresenta-se a F. Ramada, que vai subindo 3,97% até aos 5,24 euros, seguindo-se Sonae e Altri, ambas acima dos 3% de ganhos. Destaque ainda para a subida da Galp, apesar da queda no preço do barril de brent, a referência para o mercado europeu. A petrolífera nacional vai subindo 0,46% até aos 9,52 euros.

A EDP Renováveis regista também fortes subidas, com mais 3,19% a levarem o título até aos 21,05 euros. O BCP também verifica uma boa prestação nesta sessão, valorizando 1,30% até aos 0,1251 euros.

Num dia forte para os índices europeus, várias são as praças perto de máximos. O STOXX 60, por exemplo, vai valorizando 0,06% depois de, na última sessão, ter alcançado máximos de um ano. Os mercados deste lado do Atlântico parecem reagir à expectativa de um acordo para um pacote de estímulos à economia norte-americana que poderá dar novo fôlego à conjuntura mundial, principalmente no Velho Continente.

Ainda assim, os principais mercados têm apresentado comportamentos mistos. Madrid vai perdendo 0,21% até aos 8.186,00 pontos, um resultado semelhante ao verificado em Frankfurt, que vai caindo 0,11% para os 14.093,95. Paris tem oscilado entre terreno negativo e positivo, estando neste momento a perder 0,01%. O FTSE 100 escapa a estas quedas, ao conseguir ganhar 0,06% até aos 6.760,15 pontos.