Qual a importância do mercado de capitais para a competitividade da economia? Hoje há “Pensamento Crítico” às 22h00

Qual a importância do mercado de capitais para a competitividade da economia? O programa “Pensamento Crítico”, da plataforma multimédia JE TV e da autoria de Marco Silva, consultor estratégico e de investimentos, e que irá para o ar às 22h00 esta quinta-feira, convida Filomena Oliveira, economista e ex-vice presidente da CMVM, e Stephan Morais, managing partner da Indico Capital Partners.

Num oceano económico cheio de tubarões, onde as maiores empresas dominam, o facto das principais economias e empresas mundiais estarem assentes em mercados de capitais, é um indício inequívoco da sua importância, assim como para as opções de investimento pessoal do cidadão.

Neste programa, vamos debater o que distingue um ecossistema económico com a capacidade de financiamento rápido, fácil e experiente, de uma economia baseada no crédito bancário, assim como da imprescindível literacia que todos devemos possuir para uma vida de liberdade financeira.