No terceiro trimestre gerou-se 5,3 milhões de euros com a venda de cimento na Região Autónoma da Madeira.

29 Outubro 2023, 10h30

As receitas obtidas pela venda de cimento teve uma subida de 10,3%, no terceiro trimestre, na Região Autónoma da Madeira, para os 5,3 milhões de euros, face ao trimestre anterior, e aumentou 16,2% quando comparado com o período homólogo, indicam os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

Os dados referentes ao terceiro trimestre mostram um aumento de 7,3% na quantidade comercializada, para as 42,4 mil toneladas, face ao trimestre anterior (39,5 mil toneladas). Em termos homólogos registou-se um crescimento de 4%, dizem os dados da DREM.

Nos primeiros nove meses do ano o valor gerado pela venda de cimento subiu 8,4% enquanto que a quantidade vendida desceu 1,5%, quando comparado com o período homólogo.