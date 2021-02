Rui Rio reitera que autárquicas são “vitais” para PSD e garante assumir “responsabilidades”

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio, garantiu esta quinta-feira que assumirá responsabilidades caso venha a ter um “mau resultado” nas eleições autárquicas. O líder social-democrata considera que as autárquicas são “vitais” para o PSD, mas descarta apoiar Rui Moreira numa recandidatura à câmara do Porto e atira críticas ao “incompetente” do PSD Carlos Carreiras, que lidera a autarquia de Cascais.

“Se tiver um mau resultado [nas eleições autárquicas] assumo a responsabilidade, sou o primeiro a elevar a importância das autárquicas. Não há aqui nada a atenuar, são umas eleições muito importantes para o PSD. Ponto. (…) Quero chegar a outubro, ou a dezembro, e ter mais presidentes de câmara e ter muitos mais eleitos”, referiu o presidente do PSD, em entrevista à rádio “Observador”.

O líder social-democrata referiu que as eleições autárquicas, que deverão acontecer entre finais de setembro e inícios de outubro, não são apenas vitais para o presidente do PSD, mas sim “para o partido e importantes para o país”. Rui Rio sublinhou mesmo que as autárquicas são “até mais importantes do que as legislativas” e lembrou que “nenhum partido teve tantas câmaras como o PS tem desde o desastre eleitoral de 2013 e 2017”.

Depois de ter dito em 2018 que estava a preparar já as autárquicas, Rui Rio rejeitou que haja atrasos na estratégia para essas eleições e destacou que, pela primeira vez na história do PSD, o partido irá gerir autárquicas com um presidente (ele próprio) que foi autarca. “Isto só aumenta a responsabilidade que tenho sobre mim”, admitiu Rui Rio, mostrando-se convicto de que sabe o que está a fazer.

Rui Rio deixa pistas sobre escolhas para Lisboa e Porto

Para a câmara de Lisboa, Rui Rio rejeita a possibilidade de dar o cabeça de lista ao CDS-PP, com quem tem um “acordo-chapéu” que vai abrir a porta a que, em todos os concelhos onde localmente as comissões políticas de cada um dos partidos estiverem de acordo, haja uma coligação pré-eleitoral. Lisboa será exceção e Rui Rio admite que o deputado Ricardo Baptista Leite pode ser um boa escolha por ter “grande visibilidade”.

Quando ao Porto, Rui Rio descartou a possibilidade de apoiar Rui Moreira a um terceiro mandato, considerando que o atual presidente da câmara do Porto “não é uma pessoa confiável” e misturou negócios imobiliários da família com gestão autárquica. “Não quero ganhar autárquicas a qualquer preço, não vou apoiar um candidato que não corresponde ao modelo que entendo que deve ser um autarca”, disse.

A mesma lógica deveria servir para uma eventual recandidatura de Isaltino Morais à câmara de Oeiras, mas o presidente do PSD diz que não é certo que o PSD vá apresentar uma lista própria a Oeiras, onde o atual autarca se vai recandidatar como independente. “Há ainda uma grande relação entre Isaltino Morais e os militantes do PSD em Oeiras”, confessou.

Rui Rio lançou ainda críticas aos autarcas do PSD que têm contestado a estratégia da sua direção para estas eleições e que rejeitaram a proposta de adiamento, como foi o caso de Carlos Carreiras, sobre o qual disse: “Esse é o pior e o mais incompetente”. O presidente do PSD garantiu, no entanto, que vai aceitar os nomes propostos pelas concelhias e aprovados pelas distritais social-democratas em todo o país.