Santander lança campanha de recolha de sangue em seis cidades portuguesas

O Santander lançou, esta quarta-feira, uma campanha em seis cidades portuguesas para a recolha de sangue, numa altura em que a recolha de sangue é escassa nos hospitais.

Em comunicado, o banco informou que “vai lançar, de 8 a 12 de março, uma campanha de recolha de sangue, em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação e com três hospitais locais. A ação irá decorrer em seis cidades: Lisboa, Coimbra, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada”.

Em Lisboa, a recolha decorrerá a 8 de março, na rua Ramalho Ortigão entre as 9h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00. Em Coimbra, no mesmo dia, a angariação de doações de sangue vai acontecer na rua Abel Dias Urbano entre as 9h00 e as 13h00 e das 14h00 às 18h00.

No Porto, o Santander vai estar na Fundação Cupertino de Miranda, a 9 de março, para levar a cabo a sua campanha entre as 9h00 e as 18h00. Na capital do Algarve, a recolha vai decorrer no Hospital de Faro a 9 e 10 de março entre as 08h30 às 12h45 e das 14h30 às 16h45.

Na Madeira, mais especificamente Funchal, a campanha vai decorrer de 8 a 12 de março, no hospital central, das 09h00 às 13h00, enquanto que nos Açores, em Ponta Delgada, a 10 e 11 de março o mesmo acontecerá no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada entre as 8h30 às 15h30.

A campanha vai ter como lema “Santander Dá Vida” e o banco refere que “esta campanha pretende ajudar a aumentar as reservas de sangue no país, dando resposta a uma crescente necessidade originada pela Covid-19, numa altura particularmente difícil para os hospitais portugueses”.

O banco tem vindo “a apoiar vários projetos na área da Saúde, que possam impactar diretamente na solução da pandemia ou na redução dos seus efeitos. Em 2020, o Santander disponibilizou cerca de 1 milhão de euros para a investigação, aquisição de material hospitalar e apoio aos setores mais vulneráveis da sociedade”.