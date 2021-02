Sporting CP: Como valorizar 36,7 milhões de euros em doze meses. Hoje há “Jogo Económico”

36,7 milhões de euros. Para a consultora KPMG, o Sporting CP foi o décimo clube europeu com maior valorização de plantel nos últimos 12 meses. No seu conjunto, os leões valem agora 163 milhões de euros.

Nesta edição do programa “Jogo Económico, vamos perceber como se explica esta evolução e como vai o Sporting CP lidar com o interesse dos grandes europeus aos jogadores com maior potencial da equipa.

Na segunda parte vamos falar da gestão no futebol português e que desafios apresenta a pandemia aos líderes das SADs para a desejável retoma económica pós Covid. O convidado é Fernando Parente, presidente da Associação Portuguesa de Gestão de Desporto.

O programa ‘Jogo Económico’ é um espaço de debate sobre a economia do desporto da autoria e com a moderação de José Carlos Lourinho, editor do “Jornal Económico” e que conta com um painel de residente constituído por Shrikesh Laxmidas, diretor-adjunto do JE, Leonardo Ralha, subdiretor do JE, o redator principal do JE, João Marcelino e o economista e ex-futebolista Diogo Luís.