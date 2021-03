Vacinas, dados e OPEP+. Veja o “Mercados em Ação”

Nesta edição, Shrikesh Laxmidas (diretor-adjunto do JE), Marco Silva (consultor de estratégia e investimento) e Nuno Mello, diretor comercial e analista da XTB, analisam o momento nos mercados acionistas, com fatores positivos como notícias sobre as vacinas e dados macroeconómicos a contrastarem com o nervosismo sobre as yields das dívidas soberanas e o aumento da inflação.

O painel irá ainda fazer as antevisões da reunião da OPEP+ esta quinta-feira e dos dados da criação de emprego nos setores não-agrícolas nos Estados Unidos esta sexta-feira.