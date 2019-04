Vai passar a Páscoa fora? Estes são os países que mais valorizam o euro e a sua carteira

Se vai passar as férias da Páscoa fora, saiba que alguns dos destinos mais habitualmente procurados pelos portugueses podem estar menos atraentes para a sua carteira.

A Ebury, fintech especializada em câmbio e focada em empresas com atividade externa, alerta para esses destinos e relembra que o poder de compra dos visitantes da zona euro pode ser posto em causa.

É o que acontece, por exemplo, com a República Dominicana, Cuba ou os Estados Unidos da América, países que se tornaram parte das preferências dos turistas portugueses nos últimos anos, mas que viram as suas moedas valorizarem em comparação com o euro.

Quantos aos destinos que beneficiam os visitantes da zona euro, entre os habitualmente mais procurados pelos portugueses, há alguns que se destacam. É o caso de Angola, Brasil e Tunísia.