Vítor Costa deixa Lusa para ser o novo editor de economia da TVI/CNN Portugal

Vítor Costa vai ser o novo editor de economia da TVI/CNN Portugal, apurou o Jornal Económico (JE). A decisão foi anunciada internamente na Media Capital esta sexta-feira e já foi confirmada oficialmente pela empresa ao JE.

Licenciado em Economia e com uma pós-graduação em Política Fiscal, iniciou a carreira no Semanário, tendo depois integrado as redações do Diário Económico, Expresso, Jornal de Negócios e Semanário Económico, aqui como diretor-adjunto.

Em 2006 é contratado para editor do Negócios, cargo que manteria depois no Diário de Notícias e Público. Em 2010, torna-se diretor-adjunto do Diário Económico para um ano mais tarde integrar os quadros da Lusa como editor.

Na agência noticiosa chegaria a diretor-adjunto em 2015 (na direção de Pedro Camacho), cargo onde se manteve durante um ano quando foi contratado pelo Público para ser diretor-adjunto de David Dinis.

Regressou à Lusa em 2018 para ser diretor-adjunto de Luísa Meireles, cargo que manteve até junho deste ano. Com as mexidas na direção da Lusa, Vítor Costa regressou ao cargo de redator. Na altura, Vítor Costa e Margarida Pinto deixaram a direção de Luísa Meireles e foram substituídos por Nuno Simas e Maria de Deus Rodrigues.

A CNN Portugal anunciou hoje que a sua data de lançamento vai ter lugar a 22 de novembro, uma segunda-feira. “A CNN Portugal é o resultado de um acordo estabelecido entre a Media Capital e um dos mais importantes grupos de media do mundo, a Warner Media, detentora da maior marca global de informação”, segundo comunicado do novo canal de informação que vai substituir a TVI 24.

“Nas próximas semanas, e até ao lançamento da CNN Portugal, prosseguem os esforços para que, em equipa e em conjunto, se faça história na indústria da comunicação em Portugal. Nesta ambiciosa operação, a Media Capital conta com os seus parceiros nacionais e internacionais, determinantes para a concretização e sucesso do projeto”, acrescenta.

A CNN Portugal vai ser liderada por Nuno Santos que vai contar com Pedro Santos Guerreiro (ex-diretor do Expresso e do Negócios) e Frederico Roque de Pinho na direção executiva.

Já a direção de informação da TVI vai continua a ser liderada por Anselmo Crespo (ex-diretor da TSF). Por sua vez, Pedro Mourinho e Joaquim Sousa Martins, ambos subdiretores de informação da TVI, assumem funções transversais em ambos os canais. Lurdes Baeta e Pedro Benevides mantêm os seus cargos de direção na TVI.