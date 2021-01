Wall Street arranca em baixa à espera da decisão da Fed

A bolsa de Nova Iorque arranca a negociação desta quarta-feira em baixa, em linha com as principais praças europeias, numa sessão que deverá tornar-se mais agitada depois do anúncio da decisão sobre política monetária da Reserva Federal norte-americana, segundo o analista de mercados do Millennium bcp Ramiro Loureiro.

Logo após o início da negociação, o industrial Dow Jones recuava 0,96%, para 30.640,97 pontos; o S&P 500 caía 1,09%, para 3.807,52 pontos; e o tecnológico Nasdaq cedia 1,17%, para 13.467,00 pontos.

“O final de sessão de hoje espera-se muito ativo, uma vez que a Fed comunica as suas decisões de política monetárias, onde as atenções estarão voltadas para as perspetivas económicas do Banco Central e a forma como pretende suportar a economia”, disse o analista.

O mercado não antecipa grandes alterações no rumo da política monetária norte-americana, perspetivando-se que mantenha da federal funds rate no intervalo atual de 0% a 0,25% e do programa de compras de de ativos.

Nas empresas, destaque para a Microsoft, que reage em alta, subindo 0,51%, aos resultados apresentados do último trimestre. A tecnológica apresentou receitas superiores a 43 mil milhões de dólares, o que se traduz numa subida de 17%, o maior crescimento da faturação desde 2018, e apresentou um lucro líquido por ação de 2,03 dólares, acima do valor esperado pelos analistas, de 1,64 dólares por ação.

A AT&T, telecom norte-americana, registou 800 mil adições líquidas de subscritores no serviço wireless pós-pago, acima do esperado, mas apresentou um EBITDA que desiludiu, tendo contraído 10%, em termos homólogos, para 12,89 mil milhões de dólares, abaixo das estimativas, que apontavam para 13,26 mil milhões de dólares. As ações estão a perder 0,87%.

O mercado vai agora focar-se, além da decisão da Fed, nos resultados da Apple, Tesla e Facebook.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está em baixa. O WTI, em Nova Iorque, perde 0,82%, para 52,18 dólares, enquanto o Brent, em Londres, negoceia nos 55,26 dólares, desvalorizando 0,68%.