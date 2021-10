Wall Street arranca no vermelho apesar de dados encorajadores sobre emprego privado

Os três principais índices norte-americanos arrancaram a sessão de quarta-feira em baixa, apesar dos animadores dados sobre a criação de emprego no sector privado divulgados no início do dia. Os investidores mostram-se preocupados com a possibilidade de subidas das taxas de juro diretoras à boleia de uma inflação elevada e com o ritmo de reabertura da economia, o que coloca em baixa as principais bolsas de Nova Iorque.

O Dow Jones arrancou a perder 180 pontos, ou 0,53%, caindo para os 34.132,41. Já o S&P 500 recuou 0,60% até aos 4.320,07 pontos e o Nasdaq descia 110 pontos, ou 0,76%, até aos 14.324,70.

Títulos como os do sector da aviação sofreram algumas das maiores perdas antes da abertura, depois da Goldman Sachs ter baixado a sua recomendação quanto à JetBlue e American Airlines, citando os efeitos da subida dos preços do petróleo na operação das companhias aéreas.

Por outro lado, o relatório mensal da ADP sobre a criação de emprego no sector privado até mostrou um comportamento mais positivo do mercado laboral do que esperado, mas não o suficiente para impulsionar os índices para terreno positivo. As empresas norte-americanas acrescentaram 568 mil postos de trabalho em setembro, o que superou as expectativas do Dow Jones de 425 mil.

A possibilidade de estes ganhos serem transversais à economia como um todo deixou os investidores antecipando possíveis subidas das taxas de juro diretoras mais cedo do que 2023, perante os avisos da Fed de que necessita de verificar progressos na vertente laboral equivalentes aos registados no capítulo da inflação para poder iniciar a redução progressiva dos programas de compras de ativos.

Os dados surgem na mesma semana da divulgação dos números oficiais do Departamento do Trabalho, mas têm servido de uma aproximação pouco fiel a este relatório do Governo federal, dada a volatilidade do mercado. Em setembro esta volatilidade deverá ser ainda superior ao registado nos últimos meses.