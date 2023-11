O índice tecnológico terminou a sessão com ganhos de 2,05% para 13.798,11 pontos, seguido do S&P 500 e do Dow Jones, que avançavam 1,56% para 4.415,24 pontos e 1,15% para 34.283,10 pontos, respetivamente, aquando do fecho da negociação.

10 Novembro 2023, 21h32

A bolsa de Nova Iorque encerrou a última sessão da semana em alta, com alívio no mercado obrigacionista, e com o sector tecnológico em destaque.

O Nasdaq terminou a sessão com ganhos de 2,05% para 13.798,11 pontos, seguido do S&P 500 e do Dow Jones, que avançavam 1,56% para 4.415,24 pontos e 1,15% para 34.283,10 pontos, respetivamente, aquando do fecho da negociação.

No S&P 500, todos os 11 sectores do foram positivos na sexta-feira, com a tecnologia a somar ganhos de 2,6%.

As palavras do presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que reconheceu não ter a certeza de “ter feito o suficiente” na luta contra a inflação, levaram à realização de ganhos à medida que os rendimentos das obrigações voltaram a subir.

“Powell reiterou que o FOMC agirá ‘com cautela’ e que o Federal Reserve não hesitará em aumentar novamente as taxas de juros, se necessário. O rendimento dos títulos de 2 anos dos EUA mais uma vez ultrapassou o nível de 5%, o que afetou o apetite pelas ações dos EUA.

A Microsoft fechou a negociação a ganhar 2,5%, tendo atingindo máximos históricos durante a sessão. Ainda no Nasdaq, a Apple, Meta, Tesla e Netflix valorizaram acima de 2%.

Outra novidade da sessão foi o ataque cibernético que o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) sofreu e que interrompeu as suas operações nos Estados Unidos.

O ICBC, o maior banco da China, foi forçado a desviar as transações dos seus clientes em títulos do Tesouro através de uma pen USB, uma vez que os seus sistemas estavam paralisados ​​e não conseguiram liquidar algumas operações nos títulos de dívida.