Wall Street fecha semana no verde com notícias animadoras de medicamento contra a Covid-19

Os três principais índices bolsistas norte-americanos fecharam a última sessão da semana no verde, com o Dow Jones e o S&P 500 a subirem mais de 1% à boleia das animadoras notícias sobre o medicamento da Merck contra a Covid-19.

O Dow subiu cerca de 480 pontos, terminando com uma valorização de 1,43% até aos 34.326,46. O S&P 500 avançou 1,08%, fechando nos 4.354,15 pontos, enquanto o Nasdaq fechou uma série de cinco sessões no vermelho ao valorizar 118 pontos, ou 0,82%, até aos 14.566,7.

A sessão ficou marcada pela performance da Merck, farmacêutica cujas notícias sobre um medicamento que mostrou uma redução do risco de hospitalização ou morte por Covid-19 em 50% impulsionaram o seu título a ganhos na casa dos 8,6%.

O sector que mais valorizou com estas novidades foi o das viagens e lazer, com as principais linhas aéreas dos EUA a ganharem acima de 5%, com destaque para a United, que avançou 7,93%.

As cotadas procíclicas também beneficiaram com a notícia, que gerou otimismo entre os investidores face à evolução da situação pandémica e, consequentemente, da economia. Sectores como o financeiro e a energia foram dos principais ganhadores do dia, com este segundo a acumular ganhos dada a expectativa de uma continuação da subida dos preços da energia.

Os quatro principais bancos americanos, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley e Bank of America, fecharam com subidas de 0,53%%, 2,03%, 1,83% e 1,53%, respetivamente. Já a ExxonMobil terminou o dia avançando 3,60%.