20 mil membros das forças de segurança vacinados a partir de sábado

Arranca este sábado o processo de vacinação de 20 mil membros das forças de segurança, conforme noticia a TVI, num processo que deverá estar concluído em três semanas. A informação disponibilizada esta sexta-feira pelo Ministério da Administração Interna (MAI) indica que serão 10 mil membros da Polícia de Segurança Pública (PSP) e 10 mil da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A comunicação do MAI faz saber ainda que a ordem dos elementos a vacinar foi definida pelas próprias forças de segurança, dando prioridade aos elementos com maior exposição ao vírus e com patologias e comorbilidades listadas pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Em Lisboa, e de forma a aliviar a pressão nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, será montado um centro de vacinação conjunta para ambas as forças que funcionará no Quartel de Conde de Lippe, na Ajuda. Nas restantes regiões, a vacinação destes profissionais ocorrerá nos centros de saúde.