AEP disponibiliza instalações para emergência médica

A AEP – Associação Empresarial de Portugal, disse em comunicado que, “consciente da grave situação que Portugal está a viver na sequência da pandemia provocada pelo Coronavírus, decidiu unir esforços e criar um movimento que envolve empresas e a sociedade civil”.

Na prática, a AEP está disponível para se mobilizar no sentido de reforçar os recursos identificados como necessários para minorar os impactos causados pela pandemia Coronavírus. Nesse sentido, a AEP criou a conta “SOS Coronavírus” (PT50 0010 0000 2582 4570 0124 7) “que se destina à angariação de verbas para a aplicação das necessidades de emergência, em articulação com as autoridades oficiais”.

A associação decidiu também “disponibilizar as suas instalações para eventuais situações de emergência hospitalar”, naquilo que parece ser uma decisão inédita – e que pode vir a tornar-se de importância decisiva.

A AEP está ainda a coordenar com o tecido empresarial todas as medidas e capacidades que permitam responder com rapidez e eficácia às situações emergentes decorrentes com a epidemia do Coronavírus, como já tinha dito a meio desta semana.

“A AEP, desde sempre apostada na valorização da oferta nacional, apela aos portugueses no sentido de reforçarem a compra de produtos nacionais, especialmente nesta fase de emergência. Todas estas medidas serão devidamente articuladas com as autoridades públicas”, concluiu o comunicado.