Agência Europeia do Medicamento conclui que vacina da AstraZeneca “é segura e eficaz”

A Agência Europeia de Medicamento (EMA) determinou que a vacina contra o coronavírus AstraZeneca é segura, apesar de algumas preocupações sobre os possíveis efeitos colaterais.

O anúncio surge esta quinta-feira à tarde depois de mais de uma dúzia de países da União Europeia (UE) ter decidido suspender a administração do fármaco da AstraZeneca, que foi desenvolvida com a Universidade de Oxford, após relatos de coágulos sanguíneos. Segundo a “Reuters”, até 10 de março, 30 casos de eventos tromboembólicos foram relatados.

“Esta é uma vacina segura e eficaz”, começou por afirmar adiretora executiva da EMA. “A vacina não está associada com o aumento do risco geral de evento de tromboembolismo ou coágulos“, frisou. No entanto, Emer Cooke diz que que com base nas informações disponíveis, “ainda não podemos descartar definitivamente a ligação entre estes casos [de coágulos] e a vacina”.

A responsável adianta que a agência está a fazer estudos e a investigar mais a fundo os efeitos da vacina e apela a que todas as pessoas que tenham efeitos secundários, que os reportem. Porém, volta a reiterar: “esta vacina é uma opção segura e eficaz para proteger os cidadãos contra a Covid-19. Os riscos são inferiores aos benefícios”.

Até ao momento já foram vacinadas na União Europeia 7 milhões de pessoas com a vacina da AstraZeneca/Oxford, enquanto que no Reino Unido esse valor sobe para os 11 milhões.

A EMA já tinha reiterado a confiança no fármaco no início desta semana, tendo garantido não haver “indicações de que a vacinação seja responsável por estes casos”. Na terça-feira, Emer Cook garantiu que não tinham sido “reportados sintomas semelhantes durante os ensaios clínicos, nem estes estão listados como possíveis efeitos secundários das várias vacinas”.

Também a Organização Mundial de Saúde (OMS) tinha defendido a segurança e eficácia do fármaco, tendo afirmado que, neste momento, os benefícios superam os riscos e que, por isso, recomenda que o “processo de vacinação continue”.

“A vacinação contra a Covid-19 não irá reduzir doenças ou mortes por outras causas. Sabe-se que os eventos tromboembólicos ocorrem frequentemente. O tromboembolismo venoso é a terceira doença cardiovascular mais comum a nível mundial“, lembrou a entidade de saúde mundial, esta quarta-feira.

Em atualização